練台生親出馬慰問 律師：對後續訴訟有利

中天獨家揭露，錢櫃董事長練台生低調現身罹難員工林子晨的靈堂，持續獨家追蹤發現，他在出事後這幾天，雖然沒有公開露面，卻悄悄出現在各個罹難死者的靈堂，帶著高階幹部與家屬坐下來面對面交談，先開出支票給家屬當賠償金，每天派出一名經理級的幹部，守在靈堂協助家屬打理後事。律師分析，這些舉動都有訴訟策略意義，將來可作為主張「犯後態度良好」的事證，甚至「積極跟家屬爭取和解」，都有利於後續的司法訴訟。

身穿襯衫西裝褲，錢櫃董座練台生，帶著執行長、特助、督導等人，浩浩蕩蕩前往靈堂，要向過世的林姓員工上香致意。練台生表情凝重，接過香，向死者鞠躬致意，接著練台生一行人進入小房間，找來林子晨的家屬、遺孀，拉了張板凳坐下，直接跟練台生面對面，雙方一談就是半小時。

練台生到罹難者靈堂上香，慰問家屬。

罹難員工林子晨家屬：「就是說該他們負的責任，他們就會負，等到整個檢調報告出來以後，該他們負的責任，他們會負，基本上聽到的就是這些回答而已。」

家屬感受到的誠意非常有限，這場談話隨行的有執行長連福財、特助，以及督導沈海新，練台生給了家屬100萬元的賠償金支票，離開前練台生向死者家屬拱手致意，臉上沒有太多表情，倒是執行長連福財姿態相當低，向家屬一一鞠躬致意，並留下聯絡方式，希望和家屬建立聯繫管道，但跟罹難員工致意前，練台生先去了另一個地方。

29日下午練台生來到靈堂，探視不幸罹難的林子晨的家屬，但其實在早上，他已經先去看了另一名周姓死者的家屬。目擊員工：「很和氣啊，叫他簽收啊，拿錢就要簽收啊。」

與跟林子晨家屬對談截然不同，氣氛相對輕鬆，周姓死者到練台生的錢櫃慶生，卻成了忌日，雙方碰面似乎已經達成某種共識。只是律師分析，練台生親自出馬慰問，還送上百萬支票，每一步恐怕都有盤算。

練台生慰問罹難者家屬，律師認為是希望減輕刑度、社會輿論壓力。

律師劉韋廷：「我相信他（練台生）後面的刑事處罰應該會滿重的，那看起來目前他趕快去做這些和解的動作，是希望能讓這些刑度能夠予以減輕，以及社會輿論上面，對他的壓力能夠比較小。」

致電錢櫃執行長連福財，截稿前電話未接。錢櫃惡火奪走6條人命，罹難員工林子晨，即將舉辦頭七跟告別式，每天派了一名經理級幹部，負責協助被害家屬打理後事，每一個小步驟看似貼心，卻似乎都是為了接下來的法律程序布局。

(中時電子報)