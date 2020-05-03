女星應采兒2010年與港星陳小春結婚，3年後終於盼到兒子Jasper(陳胤捷)到來，成為媽媽後她多次嘗試復出，但因放不下孩子，最終選擇當個不拍戲的媽媽女星，2017年曾跟老公帶著Jasper上親子實境秀《爸爸去哪兒》，引發熱烈迴響，而夫妻倆為了給孩子一個正常的童年，之後減少讓Jasper曝光，但仍不時在IG分享孩子的近況，最近曝光了Jasper的造句作業，被笑稱實在有天分。

在 Instagram 查看這則貼文 👍好句～好句～ 應釆兒（@yingcaier）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 1 日 下午 9:58 張貼

在親子實況秀結束後，陳小春跟應采兒決定讓兒子「引退」，好專心體驗童年生活，而應采兒於去年底宣布懷第二胎，於是更加專心在家庭，邊養胎邊陪Jasper成長，但不時分享一家日常，讓粉絲解解相思之苦，昨應采兒在IG貼出了兒子的國語作業，題目要求用第一大題的填空答案中任選，至少寫兩個關鍵詞造句，照片中看得出Jasper寫複雜的繁體字，字跡還算工整好辨識，然他造句的功力，才是亮點。

Jasper第一個詞選擇了「幫助」，寫下：「我幫助我的媽媽拍照」，還算相當正常，然他第二個詞選擇了「浪費」，竟寫下：「我每天浪費錢」，讓媽媽看了笑爆大讚「好句~好句~」，網友也笑翻，說他小小年紀能有這等覺悟「太優秀了」，甚至歪樓表示羨慕「我也想有金錢可以浪費」。

(中時電子報)