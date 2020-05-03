疫情趨穩，中央1日宣布長照機構開放探視，並採實名制等措施，但不少業者認為放寬過於倉促，新北市長侯友宜3日防疫會議中指出，這次疫情對住在長照機構的老人家與慢性病患者威脅最大，地方政府要採取比中央更嚴格標準來檢視，將視這次連假情形，再與所有長照業者討論開放原則，「不要因開放讓他們受到傷害。」

中央流行疫情指揮中心1日以新冠肺炎疫情趨緩穩定，即刻開放民眾前往長照機構實地探視住民，不過新北市府卻接到許多業者反映「準備時間不足」，擔心可能因此出現防疫破口。

新北市長侯友宜在今上午防疫會議中指出，長照機構是負責照顧弱勢、特殊族群，尤其慢性病長輩非常多，是屬最高風險的地方，必須要更嚴格、更謹慎面對。

侯友宜說，雖然中央有提出開放原則，但這幾天市府與業者不斷討論，認為開放承擔的風險非常高，必須要更小心，他認為，在疫情沒有百分百把握，尤其昨出現三例境外移入，地方政府應該採取比中央更嚴格標準來檢視。

侯友宜說，將視今日管制潮流後，再跟業者充分討論溝通，要更嚴格、更保守，不要因開放讓他們受到傷害。

新北市社會局長張錦麗說，目前有兩方看法，機構方強調年長者風險極高，擔心防疫破口，開放時間與措施務必審慎嚴謹；家屬方則期待即早探視長者。

張錦麗說，長照協會目前提出希望1天開放1組人2位家屬為原則，二方立場有待充分討論。

(中時 )