圖為5月1日金正恩出席化肥工廠竣工儀式。(翻攝自 朝中社)

王定宇指出，「二個金正恩的牙齒、上唇、牙齒、咬合、鼻頭的痣、笑容和神韻，你覺得是同一個人嗎？」(翻攝自王定宇臉書)

北韓領導人金正恩在五一勞動節出席公開場合，用行動破除死訊、重症、腦死的傳言。然而立委王定宇將照片與過去的金正恩一比對，發現重重疑點，牙齒、上唇、鼻頭的痣、笑容和神韻不像同一個人，質疑「這個金正恩是不是替身冒牌貨？」

王定宇在臉書PO文指出疑點，像是金正恩在5月1日現身，「不知道是否刻意，舞台背板像是為了證明是新照片，大大的印著2020年5月1日」，而非北韓的曆法。

王定宇指出，他一直覺得5月1日的金正恩，神色風采都怪怪的，「可以比較看看二個金正恩的牙齒、上唇、牙齒、咬合、鼻頭的痣、笑容和神韻，你覺得是同一個人嗎？」不只金正恩，連金與正也長得不一樣，整個年輕十歲，不是化妝能辦到。

王定宇說，雖然都是胖子，可透過整形處理一些常用來比對的像是耳朵等外觀，但是眼神、風采是整不出來的，「你覺得這二個是同一人嗎？」且金正恩還曾被拍到和二個長相相似的替身聊天，讓王覺得5月1日的金正恩，是冒牌貨的成分居多。

王定宇表示，金與正整個年輕十歲。(左圖/翻攝自朝中社 右圖/美聯社)

連臉上的痣也不一樣。(翻攝自王定宇臉書)

金正恩神韻不一樣。(翻攝自 王定宇臉書)

金正恩曾被拍到和二個長相相似的「替身」聊天。(翻攝自 王定宇臉書)

(中時電子報)