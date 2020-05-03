24歲陳姓駕駛疑闖越雙黃線撞上對向機車，造成騎士骨折。（許家寧翻攝）

小客車擋風玻璃碎裂、左前方車頭損毀。（許家寧翻攝）

小客車擋風玻璃碎裂、左前方車頭損毀。（許家寧翻攝）

警方調閱行車紀錄器，小客車疑似車速過快闖越雙黃線。（許家寧翻攝）

新北雙溪區瑞雙公路發生對撞車禍，1名24歲的陳姓小客車駕駛，昨日中午行經102縣道，疑似過彎時跨越雙黃線，迎面撞上對向機車，龔姓騎士（50歲）遭撞飛趴在路旁護欄，頭部有撕裂傷、左髖骨骨折痛得哀嚎，送醫後沒有生命危險。

102縣道瑞芳往雙溪路段景色優美，有「台灣最美的山中路段」之稱，陳男與友人2日中午12點半駕駛藍色自小客車行經26.5K處彎道時，與一部機車發生對撞車禍，騎士受撞擊先撞上擋風玻璃，然後撲倒倒水泥護欄上，安全帽都因此脫落。

「你怎麼開車的？」後方路過機車騎士見狀協助報警，陳姓駕駛驚覺肇禍也連忙下車察看，龔姓騎士頭部流血、左髖骨有骨折情形，經緊急包紮後，送往基隆長庚醫院急診縫了4針，所幸意識清醒，沒有生命危險。

瑞芳交通分隊副分隊長林昆秀表示，陳男疑似跨越雙黃線行駛，與對向龔姓重機騎士發生擦撞，調查雙方無酒駕，車禍原因正調查釐清中，也呼籲汽機車行駛山區道路勿跨越雙黃線，並且全日應開啟頭燈，以有效降低交通事故發生。

(中時 )