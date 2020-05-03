騎機車入五股市場爆「多人衝突」，警出動快打部隊壓制（翻攝照片／戴上容新北傳真）

51歲顏男2日下午5時許於五股區黃昏市場購物，顏男誤以為攤商葉姓騎士故意對他鳴按喇叭，於是對葉男火爆飆罵三字經並動手施暴，衝突過程波及攤商、民眾，眾人展開扭打。警方獲報後，出動快打部隊控制局面，顏男兒子又對警方叫囂遭警保護管束，雙方四人訊後依刑法傷害罪移送。

警方調查，26歲葉男為市場攤商，2日下午騎乘機車進入人潮眾多的黃昏市場，引發來市場購物的顏男不滿，顏男用髒話辱罵葉男並動手，雙方展開激烈扭打，熱心勸架的54歲林姓雞肉攤老闆娘慘遭波及，手部出現擦挫傷，老闆娘的女婿、37歲那男憤而投入混戰，掄起拳頭毆打顏男，三方扭打，場面混亂。

警方到場時，雙方雖已停手，但氣氛仍然緊張，為免產生二次衝突，警方先將顏男帶回，過程中顏男氣憤不理智的掃落攤商商品，警方避免事態擴大，壓制顏男，顏男的26歲兒子這時出現對警方叫囂，最後被警方管束。

警方表示，事後將雙方共4人全數帶回派出所，顏父因身體不適先行送往淡水馬偕醫院，林女、葉男之後也送往淡水馬偕醫院診治；警方訊後將4人以刑法傷害罪移送。

(中時 )