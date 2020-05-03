◎來知本金針花海 當網美喝咖啡

台東知本金針花海祕境曝光！台東知本樂山山區「天山農場」咖啡園，2016年遭尼伯特颱風摧毀殆盡，農民張甲長轉作全台最早開花的台東7號金針，滿山金黃色花海，美不勝收，未來將推動農業與觀光相結合，可望成網美拍照打卡新熱點。

◎流星花蓮將登場 盼天文迷共賞

天文奇景「日環食」今年6月21日現身，下半年還有令人期待的英仙座及雙子座流星雨，為此花蓮縣政府計畫結合旅宿、名產業及旅行業共同推出「天文旅遊」活動，並以「流星花蓮」為主題，開辦了天文旅遊達人培訓課程，期盼在新冠肺炎疫情緩解後，能夠吸引觀光客體驗花蓮的天文景觀之旅。

◎關子嶺和林內 親子追蝶趣

台灣紫斑蝶曾多達上千萬隻，隨著土地開發，棲地迅速縮小，如今族群只剩不到1/10，西拉雅國家風景區管理處2009年起復育紫斑蝶，結合保育團體、在地學校透過生態教育課程及相關活動，在台南市白河區關子嶺紅葉公園等處種植高士佛澤蘭等蜜源植物，營造適合蝴蝶的生態環境，近2年更結合11家溫泉旅宿業者種植蜜源植物，讓關子嶺成為紫斑蝶安居之處，業者也同時享受生態美景帶來的客源。

◎南豐生態方舟彩蝶飛

南投縣仁愛鄉南豐生態方舟，過去是賽德克族良田區，因遭受敏督利風災而無法耕作，水保局南投分局與東岸部落聯手打造7個深淺不一的溼地生態池，不僅復刻部落家屋，更孕育超過234種蝴蝶及其他生物，目前群蝶紛飛，是民眾造訪的好時機。

◎竹縣綠色精靈夜飛舞

新竹縣峨眉、北埔等鄉鎮的螢火蟲進入爆發旺季，入夜後到處閃閃發光，最熱門賞螢處在獅頭山的六寮古道和水濂洞，參山國家風景區管理處呼籲民眾賞螢時，遵守「不喧嘩」、「不抓螢火蟲」及「不使用手電筒」三不原則，共同維護螢火蟲的生態。

◎望海自行車道完工 網美導覽無敵海景

基隆八斗子長潭里漁港平浪橋頭旁，最近多了一處絕佳欣賞海景的寬闊自行車道，市府爭取前瞻計畫，從平浪橋到八斗子車站，打造全長380公尺的「望海藍帶鐵馬景觀棧道」，觀光及城市行銷處長曾姿雯也化身為網美，親自騎乘體驗外掛段自行車道，大讚能將無敵海景盡收眼底！

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(中時電子報)