美股上週五遭大幅拋售，此前美國總統川普再次威脅，要對大陸徵收新關稅，因對大陸的新冠疫情應對不滿，這場大流行已導致全球經濟陷入停滯。

路透報導，川普表示，他的政府正在製定針對大陸的報復性措施，以懲罰該國應對冠狀病毒疫情不力，這再次引發了關稅擔憂，在過去兩年的大部分時間裡，這種擔憂一直困擾著市場。

(旺報 )