川普再威脅！要對大陸徵收新關稅 11:402020/05/03 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普再次威脅要對中國征收新關稅。(Shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股上週五遭大幅拋售，此前美國總統川普再次威脅，要對大陸徵收新關稅，因對大陸的新冠疫情應對不滿，這場大流行已導致全球經濟陷入停滯。 路透報導，川普表示，他的政府正在製定針對大陸的報復性措施，以懲罰該國應對冠狀病毒疫情不力，這再次引發了關稅擔憂，在過去兩年的大部分時間裡，這種擔憂一直困擾著市場。 (旺報 ) #中國 #關稅 #川普 #疫情 #威脅 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普欠中國銀行數千萬美元？美媒認錯道歉 22:482020/04/29 兩岸 記者搞錯篩檢數據 川普狠K：難怪沒人認識你 23:542020/04/29 兩岸 疫情不止 川普控陸全力阻連任 04:102020/05/01 國際大事 五一連假見這地方人潮爆滿 網驚：疫情已過？ 23:192020/05/01 生活 這事讓川普火大...疫情全甩鍋北京 陸美貿易戰將重燃？ 00:052020/05/02 財經 對陸報復 川普可能再加徵關稅 04:102020/05/02 國際大事 這樣的川普，真會連任？ 04:102020/05/02 時論廣場 穩外貿抗疫情 中歐班列疫情期間逆勢增長 11:492020/05/02 兩岸 工商團體籲勿抽銀根 減免稅金 04:102020/05/03 財經焦點 金正恩復出之後 04:102020/05/03 時論廣場 兩岸熱門新聞 川普再威脅！要對大陸徵收新關稅 - 兩岸 - 旺報 陸重新命名多個有爭議南海島礁名稱 專家：為報復越南 - 兩岸 人妻戀上大肌肌教練「二人運動」爽升天 綠帽夫怒持鐵鎚往死裡砸！ - 兩岸 陸駐日內瓦代表：台灣不承認「九二共識」 無參加WHA政治基礎 - 兩岸 英國人裸體修剪花園？原來世界還有這節日 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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