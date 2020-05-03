世界衛生大會（WHA）本月舉行，大陸駐日內瓦代表團當地時間2日（上周六）發文強硬拒絕邀請台灣，並批評台美衛生部長官方接觸違反一中原則，以及因民進黨當局不承認「九二共識」，導致台灣參加世界衛生大會的政治基礎不存在。

大陸駐日內瓦代表團5月2日在網站上發布發言人劉玉印駁斥美方涉台言論文章，文章表示阿扎與「台灣地區衛生福利部長」針對疫情舉行電話會議，阿扎作為美內閣高官公然同台官方接觸，並聲稱將全力支持台灣加入世衛，嚴重違反一中原則和中美三個聯合公報規定、違反聯合國大會2758號決議和世衛大會25.1號決議確認的一中原則，將防疫議題政治化，向台獨勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此表示嚴重關切和堅決反對。

文章指出，台灣是中國的一部分，參與國際組織，包括世衛活動，必須按照一中原則處理。另指民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認體現一中原則的「九二共識」，導致台灣參加世界衛生大會的政治基礎不復存在。

文章進一步表示，民進黨當局借疫情大肆進行政治操弄，目的是實現「以疫謀獨」的政治圖謀。中方敦促有關國家認清形勢，恪守一中原則，停止借疫情操弄涉台問題。

(中時 )