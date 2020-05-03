隨著政經中心與商圈轉移，現在台中人認為的「市中心」以新光商圈為主。（盧金足攝）

台中市中心的蛋黃區開發飽和，交通便利、房價相對親民的蛋白區乘勢而起，悟實建築開發打造創業作里程碑，第一個建案計畫在沙鹿區推出卅戶透天別墅，隨著政經中心與商圈轉移，現在台中人認為的「市中心」以新光商圈為主，在鄰近靜宜、弘光學區附近推出透天別墅建案，直達市中心的新熱點，推出「務實宅」，將實用設計落實在居住者身上。

悟實建築開發總經理邱明堂指出，同樣是台灣大道的交通要道，但在沙鹿區以一千多萬的房價，在市中心區大都只能買兩房加車位，但在靜宜商圈可屬意透天別墅，居住生活空間大，居住使用性高，提供一至兩個停車位。

邱明堂以自己從事房地產的經驗，用心投注建材與品質，發現目前台中市除了市區蛋黃區之外，大里、太平、沙鹿、潭子等都是第一個外圍區，其中，沙鹿區與於市中心區，坐擁台灣大道直達七期的新市政中心，購屋者在個人預算與地利之便比較，透天別墅有天有地，還有五、六十坪的建坪空間，適合全家居住，CP值高。

為規畫宜居建案，邱明堂和建築團隊從檢討調整中思考，將餐廳空間放大，讓居住者可以放下長桌，長桌不止是餐桌，也可以是小孩的書桌、媽媽的下午茶桌、爸爸的工作桌、家族聚會的大餐桌，透過長桌來凝聚家人的互動，「桌」住全家人的心。

此外，悟實建築團隊在沙鹿區的建築新作品中，特別規畫女主人專屬的家事空間，女主人在幫家人洗衣、摺衣時更方便，在別墅的本質「空間綠化」部份，在社區各角落植栽綠化，讓花草樹木和陽光徐風，融入居住環境。

從事房地產廿多年，邱明堂說，每一塊土地都是獨一無二，每一盞燈下都有居住者的溫暖故事，房子不應是大量複製生產的「產品」，而是需因地制宜、善待環境、務實細節的初發心，一如專業職人用心精鑄「作品」的態度。

邱明堂認為，居所是生活的日常場域，本質與生活息息相關的動線、機能、收納、美學、實用不是虛而不實的包裝，悟實建築開發以「務實」為本，將實在、好住、雋永落實在選地、規劃、建材及施工品質上，給消費者一棟實實在在的「好宅」。

悟實建築開發本著人造建築，建築造人理念，強調好的建築不止是遮風避雨的房屋，如果將居住者未來的生活型態列入思量，建築設計具有改變居住者的生活模式的吸引力，也創造最大的空間經濟學。

邱明堂表示，為重視「生活本質」的購屋群體，創造最「適合」的價格區間，悟實團隊慎重推出「務實宅」的理念，要將每一分的實用設計，落實回饋在居住者身上，以品牌力創造建築團隊在市場的競爭力。

(中時 )