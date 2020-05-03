曾在球員時期跟喬丹、皮朋等人攜手完成公牛3連霸王朝的勇士總教練科爾，最近公開爆料自己跟「浪花弟」克雷湯普生之間的趣事，那就是浪花弟小時候曾在場邊跟科爾索取簽名，沒想到竟被科爾當場拒簽，更直接把這名小球迷趕走！

「我非常清楚記得當時克雷湯普生來跟我要簽名的時刻，」科爾表示，「他朝我走了過來，且跟我打招呼，『科爾先生，您可以幫我簽個名嗎？』我直接告訴他，滾到一邊去吧，小屁孩，我還有更重要的事情要做，想簽名去找其他人吧。」

雖不知道這次拒簽事件，是否對克雷湯普生帶來陰影？起碼他當年可是享有不少特權，畢竟他父親邁克爾是1978年NBA選秀狀元，他的叔叔安迪更是負責跟拍1997-98年球季公牛隊的導演，不少喬丹「最後一舞」的鏡頭都由安迪操刀。

有了叔叔安迪這層關係，當時年僅7歲的克雷湯普生，當然比起其他同齡孩童擁有更多接觸公牛球星機會，恐怕就連他自己都沒想到，自己日後會替這名拒絕幫他簽名的公牛球員打球，甚至還幫科爾拿下3次總冠軍，只能說造化弄人吧！

(中時 )