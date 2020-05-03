16路公車從彰化火車站到台中免費搭1個月，雖然防疫期間，仍有不錯搭乘率，中鹿客運有信心，未來計畫增加每整點都發車。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

16路公車停靠站。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

9018公車停靠站。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府與中鹿客運合作，16路公車從彰化火車站到台中免費搭1個月，8日到期，雖在防疫期間，平均每班仍有8人搭乘，尖峰和假日時段更是爆滿，22人座中巴不夠，已將假日改為42人座的大巴，培養運量，等疫情緩更研擬新增烏日高鐵停靠站。

好不容規畫上路的彰化車站上中彰快速道路到朝馬站的16路公車，行駛首月就上防疫期，彰縣府沒有大力行銷，但搭乘率還是取得不錯成績，負責營運運的中鹿客運很有信心，計畫未來增加班次、每整點都發車。

受到疫情影響的直達溪頭人氣公車，過年後搭乘人數也減少5成，但隨著天氣升溫、疫情趨緩，人數已經慢慢回升。

議員黃千宴建議，首次有公車中彰快速道路，到烏日高鐵就只差下閘道，不如更便民，增加停靠點，縣府工務處初步評估認為可行性高，研擬採A、B兩線，其中一線多設個停靠站。

為了服務長者及身心障礙者，更於5月8日開放持長青卡使用每月1000元免費搭乘2條指定路線：16路公車，自彰化火車站發車行經74號快速道路至朝馬轉運站；另有9018路客運，自鹿港總站發車，行國道1號至臺中火車站（東站）。長青卡除了免費搭乘彰化客運、員林客運、南投客運，自費搭乘臺北捷運、高雄捷運、桃園捷運、高雄輕軌、淡海輕軌及預訂於2010年底通車之臺中捷運，皆半價優惠，免去排隊買票，享有更多「行」的便利。

(中時 )