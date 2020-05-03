北市林森北路錢櫃KTV大火，造成6死悲劇，事發後尚未公開道歉的錢櫃董事長練台生，上月29日低調到死者也是錢櫃員工的林子晨靈前上香，並送上100萬元慰問金。但家屬直言，感受不到練台生有道歉的意思；北市議員應曉薇更說，練的行為像是在談交易般四處找受害者和解，簡直太無良，是在家屬身上灑鹽。

據了解，4月29日下午3時許，練台生由4名錢櫃幹部陪同，前往板橋長江路某禮儀公司，經禮儀公司人員引導至林子晨靈前上香，同時通知家屬，練隨後與家屬簡短談話，並送上1張100萬元支票，約30分鐘後離開。

家屬表示，事前並不知道練台生會到靈堂致意，對練台生當日的態度頗不以為然，練講話的氣勢，讓人感覺很難繼續溝通。家屬也轉述，練台生提到對這件事感到遺憾，包括他自己，大家都是受害者，都不希望事情發生，希望家屬諒解，該負責的他會負責。

「一直覺得，先生正常下班就會回來，沒想到就那麼突然走了。」林子晨的遺孀日前泣訴，寶寶才1歲2個月，先生對寶寶很好，假日都會帶全家出去玩，現在比較心疼小朋友，因為他們相處1年多而已，先生就走了。

對練台生送上100萬元慰問金後即快閃，家屬不平表示，養一個小孩長到20歲，別說100萬，1000萬都不夠！強調重點不在錢，而是沒有道歉的意思。

公益律師吳威廷轉述受害家屬心聲指出，這些員工都是代罪羔羊，高層的錯誤反而由底下員工承受，練台生應該親自出面道歉，而不是讓員工繼續背黑鍋。

應曉薇抨擊，練台生此時此刻不但沒道歉，卻像是在談交易般四處找受害者私下討論和解，想藉此減輕刑責。她痛斥練台生太無良，一點都不尊重受害者、家屬，還在家屬身上灑鹽。

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(中時電子報)