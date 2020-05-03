地震超有感 台南3級地震幸無災情 11:422020/05/03 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「有地震！搖好久！」台南傳出3級地震。（台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「有地震！搖好久！」、「「天啊！大搖、搖好久」，今天上午11點24分傳出地震，台南市一陣地動天搖，前後大台概20秒左右，不少民眾直呼超有感，所幸並無災情傳出。 這起地震超有感，台南市消防局指出，目前並無災情，台灣高鐵台南站-站方表示正常，南科管理局值班人員也表示目前無災情。 (中時 ) #地震 #災情 #有感 #台南市 #南科 也許您會感興趣 推薦閱讀 運將秀英語 結緣美籍收養人 01:012020/04/29 高雄屏東澎 台南3重劃區成房市新寵兒 房價親民、生活品質高 ！ 14:422020/04/29 風格 外銷單擱一邊 酒精國家隊火力全開 01:122020/04/30 高雄屏東澎 防疫學族語 台南市原民中心發送族語防疫墊板 19:122020/04/30 生活 大億麗緻吹熄燈號 業界惋惜加緊自救 19:452020/04/30 生活 不出國也能國際交流 台日小學生以畫串連心 21:032020/04/30 生活 南市環保局招兵買馬 徵300名儲備清潔隊臨時人員 10:262020/05/01 生活 施工工作加重 南市警勞動節慰問工友 16:262020/05/01 社會 台南市永康警出動警犬防疫宣導 19:512020/05/01 社會 3縣市氣溫亮黃燈 飆36度以上熱爆了 12:052020/05/02 生活 社會熱門新聞 高雄惡火》醫師夫妻肉身護3孩 一家5口相擁赴黃泉 - 社會 又是鐵窗阻救援 斷了高醫前院長賴文德女兒一家逃生路 - 社會 和美民宅1樓廚房大火 煙囪效應全棟嗆傷 - 社會 圖輯》清晨惡火 高醫前院長逃出 哭喊救女兒一家5口 - 社會 才剛答應男友求婚 2小時後她人生再度巨變 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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