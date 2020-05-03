「有地震！搖好久！」、「「天啊！大搖、搖好久」，今天上午11點24分傳出地震，台南市一陣地動天搖，前後大台概20秒左右，不少民眾直呼超有感，所幸並無災情傳出。

這起地震超有感，台南市消防局指出，目前並無災情，台灣高鐵台南站-站方表示正常，南科管理局值班人員也表示目前無災情。

(中時 )

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