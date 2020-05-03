「葫蘆墩橋」花崗石牌坊在林佳龍時代解體，石樑移置橋頭入口，前豐原市長落款文字還被埋入土裡。（資料照片）

「葫蘆墩橋」四柱三間花崗岩牌坊物歸原位，地方人士踴躍出席見證「風華再現」。（台中市建設局提供／王文吉台中傳真）

本報在2018年5月獨家披露台中花博葫蘆墩公園的牌坊地標遭大卸八塊，每塊重達數10噸的花崗岩移作座椅使用，前豐原市長落款文字還被埋入土裡，引發不敬爭議。隨著花博落幕及「龍下燕上」爭權更替，台中市建設局啟動牌坊復位工程，重現「葫蘆墩橋」氣派意象。

葫蘆墩橋」牌坊為花博葫蘆墩公園內最大地標，設於2005年，由多塊花崗岩原石構成，每塊重達數10噸，並以10公分寬白鐵榫接，營造宏偉入口意象，屬於四柱三間牌坊；2018年4月間，配合台中世界花博整體景觀設計，僅留下題字石塊於入口處，部分石材移作座椅。

隨著花博落幕，建設局將牌坊原位恢復，日前「葫蘆墩橋」牌坊復位儀式由建設局長陳大田主持，市議員張瀞分、前豐原市長張溢城、豐原區北湳里長黃文亮、豐圳里長鄭文鑫、南田里長劉南村、東湳里長唐志勇、社皮里長涂力旋、圳寮里長陳坤湖均出席見證。

建設局長陳大田表示，「葫蘆墩橋」牌坊是許多豐原人心中的重要回憶，更曾配合「豐原迪士尼國際童話燈會」布置，成為在地景觀代表，看到牌坊就知道來到豐原。

張瀞分指出，除了「葫蘆墩橋」牌坊之外，921震災基金會與當地仕紳找來「浴火重生鳳凰」石像，放置於葫蘆墩公園內，期盼保佑豐原災後平安；該石像也配合花博景觀設計，移至石岡水壩，此次石牌復舊，建議水利局也協助將該石像移回葫蘆墩公園，安定地方信念。

(中時 )