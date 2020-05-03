北韓領導人金正恩因神隱多日被傳病危後終於露面，北韓官媒先後公開金正恩出席剪綵的照片及影片，但外媒看完這系列影片和照片質疑，卻直言無法辨識金正恩是真是假，而民進黨立委王定宇也發現怪異之處，直言五一金正恩是替身的可能性非常高。王定宇更指出，北韓是用主體紀年，不會用西元年來展示，但金正恩出席勞動節，照片卻顯示2020，一切的一切都透露不尋常的氣息。

對於金正恩在五一驚世現身，王定宇在臉書發文表示，金正恩在五月1日出現，不知道是否刻意，舞台背板像是為了證明是新照片，大大的印著2020年5月1日。熟知北韓體制的網友留言回應，｢歷年來北韓官方所出席的活動，都是用其主體紀年，不會用西元年來展示｣，王定宇也回應｢賓果｣！

接著，王定宇話鋒一轉，直言他一直覺得5月1日出現的金正恩，神色風采都怪怪的，所以王定宇找出網路上的資料，請讀者參考和比較，看看「這個金正恩是不是替身冒牌貨」？許多網友表示，他們看了照片後，認為這個金正恩和之前金正恩的牙齒差很多，｢牙齒應該騙不了人~明顯不同齒形｣、｢牙齒排列都不對了啊！假的一票｣、｢不太同一個人，牙齒｣、｢我也覺得是替身～光牙齒形狀就不一樣｣！

(中時電子報)