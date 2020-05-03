109年光復新村青創基地舉辦好樣市集。（台中市政府勞工局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府勞工局推出「青創基地辦理活動獎勵計畫」，鼓勵台中市各大專院校及非營利法人團體提案，於光復新村及審計新村青創基地舉辦市集或主題性活動，活絡地方觀光發展；勞工局將遴選6組優秀團隊，受理申請期間自即日起至5月15日止，最高獎金10萬元，歡迎踴躍參賽！

勞工局指出，該獎勵計畫將依審查結果遴選6組優秀團隊，獎勵額度最高為申請計畫總經費的50％，金額上限10萬元，申請活動的辦理期間為7月1日至12月31日，廣邀各界活動策劃好手，共同發揮創意，促進台中市青年創新創意發展，增加青創基地曝光度。

勞工局說，西區審計新村青創基地是台中市第三批台灣省政府宿舍群之一，經市府活化改造後，提供26位青年進駐創業，以文創設計、餐飲輕食為主軸，近年來審計新村的特色小店及環境氛圍，已成為網紅拍照打卡的人氣景點，透過青年活力與創造力，激盪出令人目不暇給的空間韻味與獨特氛圍。

位於霧峰區的光復新村青創基地，是台中市第一個文化景觀，過去是省政府員工眷舍，目前也活化為青創基地引進青年創業，共提供70個創業空間；各青年創業內容以藝術創作、文創小物、餐飲為主，為台中市目前創業空間數最多、腹地最大的創業孵化基地。

(中時 )