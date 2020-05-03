勞動部在2月25日的「跨國勞動力政策協商諮詢小組」會議中決議，讓彰濱工業區可以先行引進50名移工，試辦產業外展服務，但移工團體今天在勞動部前抗議時指出，「根本是假外展、真派遣」，曾經參與經濟部召開的2次說明會，但無法回應加班、待命、教育訓練，甚至連勞動契約等，都無法說明，呼籲勞動部應嚴加把關。

勞動部曾經核准看護工外展、農業外展等「外展服務」，勞動部跨國勞動力政策協商諮詢小組日前核定「製造業外籍移工外展服務」，首波名額開放50名，將由非營利組織擔任僱主、再依廠商需求派工，就業安定費則依實際使用的僱主依3K五級、EXTRA制等計算。

「根本是假外展、真派遣」，台灣國際勞工協會專員陳容柔批評，開放彰濱外展僅僅是為了因應僱主缺乏「廉價勞工」，不願意在旺季時加聘人力的藉口，但從頭到尾未聽到勞動部說明如何保障移工的勞動條件，根本犠牲所有的移工。

陳容柔說明，移工來台灣僱主除了負擔廉價的薪資、還是以定期契約進用、不用提撥退休金等，此次彰濱外展就是把非典聘僱的模式發揮到淋漓盡致，所謂的外展根本就是「派遣」

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，目前彰濱移工外展因涉及相關法規修正，最快為下半年引進，至於移工團體指出的待命、加班等仍依勞基法規定，包括薪資、就安費、勞健保等。

(中時 )