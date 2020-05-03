彰化1名78歲的莊姓老翁為了款待遠道返家的女兒、女婿至鄰鎮買鵝肉，卻迷途了7個小時騎到距離16公里外的台中南區，因其久未返家，家人擔心其安危報警協尋，不久後幸運被南區員警發現，協助老翁和家人團圓。

台中市政府警察局第三分局勤工派出所警員日前傍晚執勤時在南區復興路、東興路口發現1名老翁騎車東張西望，察覺有異便追上前關心，卻意外發現該莊姓老翁竟是被家屬通報協尋的失蹤人口。

莊翁開心地說起女兒和女婿今天要回娘家，因此出門買鵝肉，對於自己被通報失蹤，卻是一臉茫然。經員警進一步詢問，才發現莊姓老翁為了今天從北部回娘家的女兒、女婿，今天早上約10時許特地從彰化芬園家中騎車出門，要去鄰近的草屯鎮買鵝肉讓女兒、女婿解解饞，未料途中卻迷路騎到16公里外的台中南區，不但沒有買到鵝肉，莊翁也完全沒有發現自己身在台中市。

員警和家屬連絡後，先將莊翁帶回派出所休息並等待家屬前來，因擔心早餐後就未曾進食的老翁體力不佳，員警詢問是否需要為他準備晚餐充飢，然或許因期待見到女兒的亢奮一路上支持著莊翁，即便騎了7個小時的機車他仍稱自己不渴也不餓，婉拒員警的好意。

莊翁兒子獲報從彰化趕來勤工派出所，他向員警表示，因父親年事已高，家人發現其從早上10時獨自騎車出門直到下午2時仍未返家，行動電話也未帶出門，都感到非常擔心，便向當地警方報案協尋，幸好做了這個正確的決定，還遇見熱心的員警上前關心，才能這麼快找到父親，讓他們一家團圓。

(中時 )