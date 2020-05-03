「安心旅宿」標章認證的飯店須遵循市府訂定的標準作業流程落實防疫工作。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

防疫期間，台中市府攜手旅宿業把關住宿安全與健康，推出「安心旅宿」標章認證，已有302家旅宿業者申請，其中有250家審核通過。通過認證的業者須遵循市府訂定的標準作業流程落實防疫工作，市府也會派員不定期訪察，遊客入住還能享有3折起的住宿優惠價。

台中市府觀旅局長林筱淇表示，台中市旅宿防疫採分流管控，減少共居者感染的風險，「安心旅宿」不是防疫旅館，不接受居家檢疫及居家隔離者住宿，服務對象僅限於一般觀光旅遊民眾，以及居家檢疫或隔離者的家屬。

針對設籍台中市或在台中市就學、就業、無固定居所確實有困難在家居家檢疫者，市府另有成立「居家檢疫替代所」提供住宿。

此外，居家檢疫及隔離者的二親等內血親或姻親家屬，連續14天入住同一家安心旅宿或合法旅宿業，每戶補助5000元，於住宿結束次日起兩年內，向戶藉所在地區公所提出申請，認定時間可回溯至今年3月19日。

林筱淇表示，市府根據中央防疫規範，訂定「台中市安心旅宿防疫期間接待旅客標準作業流程及注意事項」，旅宿業者只要依標準作業流程加強防疫，經各公協會審查確認後，再由觀旅局複審通過，就能獲得「安心旅宿」標章，張貼於旅宿業入口處，讓遊客容易辨識。

防疫標準作業流程包括：一、防疫期間接待旅客符合標準作業流程。二、從業人員於上、下班前量測體溫，服務場域內一律配戴醫療等級口罩，房務人員值勤期間除配戴口罩，還需穿戴手套、防水圍裙等防疫裝備。

三、公共場域空間定時清潔消毒並提供酒精或乾洗手，客房經常接觸的物體表面使用含量75％的酒精清潔消毒、以1：100當天泡製的漂白水用拖把或抹布擦拭清潔地板；四、餐飲設備以精簡、不過多的器皿擺設、用餐採個人分食，使用後餐具以洗碗精清洗及高溫殺菌消毒等。

觀旅局指出，已有250家旅宿業者取得「安心旅宿」，其中99家提供一般旅客優惠住宿房價，79家提供居家檢疫者家屬連續住房市價2折起，住宿天數愈長可享越多優惠，優惠情報公布於台中觀光旅遊網，提供全國民眾查詢參考。

(中時 )