台中市政府都市發展局持續強化公安4級品管，並於核准施工文件中，增列「為維護建築物使用安全，請於施工期間停止營業」，維護市民安全。都發局表示，台中市針對建築公共安全管理方式，採嚴謹的金字塔型4級品管，為建築物公共安全層層把關。

都發局指出，第1級是營業場所應依建築法第77條規定，自主性辦理「建築物公共安全檢查申報」，未定期辦理者，將依規裁罰並追蹤至申報完成。第2級是都發局針對申報案件，依營建署規定比例辦理複查，如內部裝修屬不受技術規則規定限制者，將加強查核確認是否設置消防自動滅火及排煙設備。

另使用強度較高場所（如舞廳、飲酒店、視聽歌場類、百貨公司等），因出入人數較多且複雜，都發局將自行提高複查比率，由原本的15％，提高至全面100％複查。第3級則是由市府各機關組成聯合稽查小組進行稽查；第4級是由市府聘請外部專家（消防設備師及建築師）針對台中市第3級稽查結果辦理複查，確認各機關落實檢查。

都發局強調，依建築物室內裝修管理辦法規定，各類場所內部裝修材料，依據建築技術規則第88條均有規定耐燃等級，僅2種特殊情形可不受限制，一是樓地板面積每100平方公尺範圍內，以具有1小時以上防火時效區劃分隔者，或設於地面層且樓地板面積在100平方公尺以下；另外，則是有裝設自動滅火設備及排煙設備

(中時 )