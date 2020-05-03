台灣東部海域上午發生規模5.9地震，氣象局地震預報中心課長林祖慰表示，本次地震是因為歐亞大陸板塊東移擠壓到菲律賓海板塊下方所引起，是今年以來最大地震，由於台東外海地區的餘震活動一直以來都沒那麼頻繁，但不排除一周內會有規模4以上的餘震出現。

氣象局地震預報中心表示，引發海嘯芮氏規模通常要7以上，且地震深度35公里以內才較有可能，本次地震規模5.9，且地震深度有40.4公里，距離引發海嘯的規模還有一段距離，民眾可不用太擔心。

(中時 )