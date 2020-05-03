今年最大地震 氣象局：一周內恐有規模4以上餘震 12:242020/05/03 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 氣象局地震預報中心課長林祖慰。（資料照/陳仁萱攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣東部海域上午發生規模5.9地震，氣象局地震預報中心課長林祖慰表示，本次地震是因為歐亞大陸板塊東移擠壓到菲律賓海板塊下方所引起，是今年以來最大地震，由於台東外海地區的餘震活動一直以來都沒那麼頻繁，但不排除一周內會有規模4以上的餘震出現。 氣象局地震預報中心表示，引發海嘯芮氏規模通常要7以上，且地震深度35公里以內才較有可能，本次地震規模5.9，且地震深度有40.4公里，距離引發海嘯的規模還有一段距離，民眾可不用太擔心。 台東規模5.9地震 7縣市最大震度4級 (中時 ) #地震 #餘震 #規模 #海嘯 #地震深度 #氣象局 也許您會感興趣 推薦閱讀 準「黃蜂颱風」各國模擬路徑曝光 氣象局：下周變天 08:332020/04/29 生活 「曼哈頓懸日」今起連6天傍晚降臨台北 13:162020/04/29 生活 圖輯》「懸日」今起連6天傍晚降臨台北 民眾在天橋上搶看 20:182020/04/29 生活 五一連假 氣象局：這地區有焚風 午後降雨熱區曝光 08:172020/04/30 生活 西半部熱一片！明2地高溫警戒 最高飆至36度 22:092020/04/30 生活 3縣市氣溫亮黃燈 飆36度以上熱爆了 12:052020/05/02 生活 朱晏民專欄－疫情下 股市的暴跌與暴漲 04:102020/05/03 財經要聞 周二變天 氣象局：2波鋒面接力 08:142020/05/03 生活 台東11：24規模5.9地震 7縣市最大震度4級 11:302020/05/03 生活 地震超有感 台南3級地震幸無災情 11:422020/05/03 社會 生活熱門新聞 好市多買12公斤超大西瓜 他回家一剖開驚呆了 - 生活 案430爽玩澳、日回台確診？桃園巿揭真實身分 醫藥費全民埋單 - 生活 金正恩進場高清無碼片曝光 網一看這幕...驚覺不單純 - 生活 五一連假沒人敢上街 宅神揭原因...比疫情可怕好幾倍 - 生活 「嘉玲」破功 網見案430旅遊史氣炸：明知故犯！ - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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