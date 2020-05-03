鐵路警察局員警李承翰去年7月處理補票糾紛時，遭54歲鄭姓男子持傷腹部，搶救後仍不治，鄭嫌一審獲判無罪丶應強制就醫5年，演員吳慷仁自判決出爐後就收到媒體詢問，而他沉澱2天後，在今（3日）凌晨寫下長文、提出6點提問。

吳慷仁在臉書表示，這幾天收到媒體私訊問他對殺警案的感想，他給的答案都是「不予置評，謝謝」，對此，吳慷仁坦言自己不了解全貌不能多說，但他心裡仍有無數個問號和負面情緒，直到今冷靜後，他也感慨寫下：「只覺得《我們與惡的距離》感覺是不是需要變成一部長壽局...第二第三第四季....夠嗎？？？」

吳慷仁認為，社會同情被害者，對精障者是畏懼甚至有偏見與不解，而他對案件知道的有限，不過吳慷仁認為，對於法律的距離更遠，他也提出6個疑問「想不通是法條的老舊還是還是法律那對錯的尺總是高高在上？」、法律能否改革成健全、民眾對專業的認同感、警察執勤的保障、被害者人權的保障以及精障的後續強制就醫治療等。

吳慷仁樂見各界提出看法和提問，同時他也呼籲「是否少點情緒對專業的批評」，吳慷仁對於改變現狀仍抱著期待，但他仍直呼心虛：「覺得真的有人能改變這一切嗎？...但要怎麼變？變怎麼樣呢？誰是好人誰是壞人...答案在哪呢？」

雖然吳慷仁最後感嘆：「我終究也是個容易被情緒勒索的一個人罷了...」，不過他發文一出引發網友熱議，湧入留言：「謝謝慷仁哥的看法」、「一直在等你說說話」、「沒關係的~盡力而為」、「謝謝慷仁站出來表達自己的看法」。

吳慷仁臉書全文。（圖／取材自吳慷仁Kang Ren Wu臉書）

(中時電子報)