國內之前有連續多日零確診，不少國人樂觀認為疫情已經趨緩，美國最新研究指出，陽光似乎能迅速消滅病毒，因此疫情很可能在今年夏季得到緩解；不過最令人害怕的是，美國衛生當局也同時警告，即便病例在夏季減緩，但與流感等其他季節性病毒一樣，到了秋冬，感染率有可能再次上升！

新冠肺炎疫情到底何時才能結束，成為全球關注焦點，隨著氣溫上升，民眾期待疫情可望在夏天被消滅。根據美國密西根大學公衛學院最新研究，在7種已知會感染人類的冠狀病毒中，有4種最常見的冠狀病毒都呈現季節性，而且與流感的傳播方式類似。

《Heho健康》報導，美國國土安全部長科技顧問威廉布萊恩指出，科學家發現，陽光似乎能迅速消滅病毒，包括物體表面及空氣中的病毒，尤其溫度及濕度都提高時，更不利病毒生長。當病毒懸浮在空氣中時，半衰期通常為1小時，但若在陽光照射下，半衰期立刻降為一分半鐘。

布萊恩表示，目前為止最引人注目的觀察結果是，類似夏季的條件，可有效影響病毒傳播，在這樣的條件下可樂觀預期，疫情可能在今年夏季得到緩解；不過他也補充，降低病毒傳播並不代表病原體被完全消滅，美國衛生當局認為，即使新冠肺炎病例在夏季減緩，到了秋冬季節，感染率還是有可能再度上升。

(中時電子報)