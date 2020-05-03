近日，大陸的度小滿金融（原百度金融）聯合南京大學共同發布了《2020年兩棲青年金融需求調查報告》，報告顯示，逾5成受訪者表示正準備或期望開展副業，大陸「兩棲青年」規模進一步擴大，「副業剛需」成年度職場關鍵字。

「兩棲青年」是指，一邊工作，一邊兼職或者創業的年輕人。從職業特徵來看，「線上經濟」行業和受疫情影響嚴重的行業從業者願意「兩棲」的意願最為迫切；受此次疫情催化，在線教育、直播等網路行業需求短期激增，此類行業從業人員多具備良好的專業技術能力，開展副業的延展性較好；同時，餐飲、旅遊、住宿等服務業，貿易零售類行業相對受疫情衝擊較大，部分從業人員渴望利用空閒時間開闢第二職業。

在選擇副業上，電商短影音類副業成「兩棲」和「準兩棲」首選，文學類如兼職新聞撰稿人、自媒體等，以及服務娛樂類如外賣騎手、專車司機、代購等副業對「兩棲青年」的吸引力持續攀升，選擇占比均較去年有所提高。

從學歷上看，大專、本科、碩士及以上學歷仍占據「兩棲青年」學歷的主流。大陸廣、北、上是「兩棲青年」聚集地最多的前三地區，其中，廣東「兩棲青年」占到了18.6％。

隨著創業人數增加，金融服務是否能提供有力支持也成為相當重要的因素。調查顯示，82.9％的「兩棲青年」表示，多種職業為收入提供了保障，尤其，在突發事件面前更顯重要，以後會繼續增加副業投入。在許多被調查者看來，除經濟回報外，副業不僅能擴大自己的影響力，還能拓展人脈資源，實現自我價值的提升。

「兩棲青年」中逾7成表示對副業有過資金投入，副業為創業的金融需求明顯高於副業為兼職的群體，超3成表示開展副業有資金缺口。線上融資在「兩棲青年」中的滲透率進一步提高，線上融資渠道中，「借唄」、「微粒貸」、「有錢花」分列前三。

另外，從區域看，五六線城鎮線上金融滲透率增長最為明顯，線上占比達66.67％，反超線下渠道；受多種因素影響，約4成「兩棲青年」的金融需求尚無法得到充分滿足。

南京大學紫金學院教授趙曙光錶示，「兩棲青年」有利於把個人的價值發揮到最大，是支持社會經濟發展的一股不可忽視的力量；同時，兩棲青年的出現是數位經濟的新趨勢，服務他們的金融需求，通過數字金融為他們提供經濟保障是普惠金融的新使命。

(旺報 )