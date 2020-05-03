新北市消防局今日上午進行快搜部隊緊急動員集結演練。（新北市消防局提供／王揚傑新北傳真）

新北市消防局為強化大規模震災人命救助機制，今（3）日上午進行快搜部隊緊急動員集結演練，共計出動特搜人員28名、搜救犬2隻，模擬轄內發生大地震時，特搜人員於2小時內將各式裝備攜至南雅特搜分隊集結完畢，前往災區執行救援任務。

新北市消防局表示，新北市今年5月份為國際人道救援輪值縣市，一旦遇有國內外重大災害，將第一時間馳援救災。

新北市消防局於2013年成立特搜大隊，並於年結合義消特搜隊、民間救難團體、醫護人員、土木結構技師等成立「快搜部隊」，目前編制為1個特搜大隊、4個直屬編組分隊及7個任務編組分隊，共計206人。

依據聯合國國際救援隊伍分級測評（IEC）標準，目前新北市已達5隊「中型搜救隊」的規模及能力，未來目標朝向「重型搜救隊」發展。

新北市快搜部隊因應轄區各據點屬性，除震災搜索外，還發展高角度救援、水域救援、車禍救助、搜救犬隊、重機械部隊及山域搜救等專項技能。鑑於普悠瑪事故及日前高雄市發生火車與聯結車擦撞事件，新北市消防局預計於7月辦理車禍救助重型救援訓練，以因應轄內外發生大型車輛事故時，增進人命救助效率。

消防局長黃德清表示，新北市快搜部隊曾參與日本311大地震、花蓮震災、南方澳大橋斷裂、國軍黑鷹直昇機失事等重大災難搶救，救災經驗豐富。養兵千日，用於ㄧ時，災難發生不可預測，但我們能將傷害減至最低，除添購精良裝備、器材外，唯有不斷演練，保持最佳的災害應變能力，才能快速應對災害，確保人民生命財產安全。

(中時 )