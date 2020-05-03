全國自費檢定指定醫療院所。（彰化基督教醫院提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化基督教醫院即日起提供特定民眾進行自費檢驗新冠肺炎申請，包括為因應部分國家及地區需附未感染新冠肺炎檢驗證明，始得入境或登機之防疫規定

。還有，因二親等親屬身故或重病，需外出奔喪或探視之居家隔離或檢疫者需求，須取得新冠肺炎檢驗證明。

印尼、越南、泰國、緬甸、柬埔寨及孟加拉等國及澳門，因新冠肺炎陸續限制或停止入境，少數民眾因旅外親屬事故或重病等緊急特殊因素，必須申請入境前述國家或地區。

疾管署表示，基於人道考量，部分居家隔離或檢疫者因二親等親屬身故或重病等社會緊急需求，需外出奔喪或探視，可向所在地方衛生局提出外出申請。

相關流程及規定如下：1.居家隔離／檢疫第5天(含)以後且無症狀者向地方衛生單位提出申請；2.經審查符合資格，且取得醫院同意探病後，由地方衛生單位安排至指定醫療院所自費採檢；3.取得檢驗陰性報告2天內，經醫院同意後由地方衛生單位安排外出

，無論探病、奔喪或辦理喪事均以1次1小時為限；4.外出時需全程佩戴口罩並保持安全社交距離，不得搭乘大眾運輸工具。相關資訊可參閱疾管署網站。

(中時 )