去年備受好評的「台中樂居金獎」評選，將於5月8日至6月10日受理報名。為瞭解社區參賽可能面臨的問題，台中市政府住宅發展工程處連續兩個周末舉辦快閃活動，吸引不少社區住戶參與。都發局表示，「台中樂居金獎」優質住宅品牌去年推出後，廣受市民好評，參賽社區數量創下歷年新高，期盼各社區踴躍爭取今年金獎獎盃。

住宅處表示，台中市優良公寓大廈評選今年屆滿10年，自去年定名為「台中樂居金獎」後，活動更受矚目。因應新冠肺炎疫情，今年評選系列活動取消座談會與參訪活動，改為戶外快閃活動與線上分享影片，讓各社區瞭解去年榮獲第1名社區如何準備參賽簡報；此外，快閃活動現場也落實實施實名制，並請民眾配戴口罩、保持安全社交距離。

都發局強調，後續將陸續公開評選活動、書審資料解析懶人包，及得獎社區參賽經驗分享，與實地複評影片。歡迎市民朋友密切鎖定住宅發展工程處網頁與都市發展局臉書專頁。

(中時 )