研究黑水虻專家、被稱「黑水虻博士」的前農委會畜產試驗所新竹分所助理研究員梁世祥，因與已婚女同事傳出不倫戀，遭媒體爆料「黑水虻博士驚爆不倫戀，採玉米當暗號！畜試所淪砲房」，被依通姦罪判刑8月徒刑，農委會將梁調職後，並移送公務員懲戒委員會，公懲會判決梁男降1級改敘。

梁世祥原為畜產試驗所助理研究員，致力研究黑水虻（black soldier fly）特性，發現農業有機資源物如廚餘、動物糞便、動植物有機體等都能被黑水虻食用，牠吃食後殘留下來的剩餘物虻肥，可改良耕地土壤酸化問題。另牠的蛹殼可萃取幾丁質或幾丁聚醣，可添加在飼料中，也可做為農工業、醫藥美容原料而聲名大噪。

梁被控在與妻子離婚前，因女同事發生婚外情，畜試所內溫室、圖書館都是2人發生性關係的地點，後因女方與梁鬧翻，向丈夫出示雙方LINE對話紀錄，坦承出軌，並供稱2人有許多偷情密語，如「採玉米」，就是到周遭種玉米的溫室發生性行為；「看書」，就是約到圖書館愛愛。

甚至女方發燒到38.5度時，梁還傳訊約愛：「想試試38.5度的感覺嗎？」，2人也在女方種植的南瓜老屋嘿咻。梁坦承3次通姦行為，一審判刑8月，得易科罰金，梁提上訴。事後梁連2年考績被打乙等，另被記1大過，改調台南新化總所。

農委會因梁的通姦行為經媒體報導，已損害機關信譽，移請公懲會究責。公懲會認為梁違法事證明確，判決降1級改敘。

(中時 )