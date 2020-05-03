「外賣哥」逾10萬人 泰國外送員狂增 12:162020/05/03 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 泰國一家主要外賣快遞公司2日透露，目前泰國全國外賣及同城配送騎手「外賣哥」已超過10萬人。據了解，新冠肺炎疫情爆發以來，泰國政府採取的多項防疫措施如鼓勵在家辦公、餐廳不允許堂食及建議民眾留在家中等，導致大量民眾使用外賣及配送服務的比例大幅度上漲。 另外，受到疫情影響經濟下滑，許多公司紛紛減薪甚至裁員，民眾不得不另謀生計，據統計，在2月至3月間，新註冊泰國騎手約2萬9000人，其中26至40歲年齡段占48.5％。 (旺報 ) #泰國 #外賣 #民眾 #公司 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普要求索賠 全面調查陸疫情瞞報 04:102020/04/29 焦點新聞 大陸全國兩會 521登場 04:102020/04/30 財經要聞 《傳產》加零給力、股市回穩 4月房市下半場回神 17:222020/04/30 財經 古坑青農座談 研商振興方案 04:102020/05/01 地方新聞 五一連假見這地方人潮爆滿 網驚：疫情已過？ 23:192020/05/01 生活 蘋果Q1營收 穩住成長步伐 04:102020/05/02 財經要聞 台灣權王－富邦證券 多空雜陳 善用權證左右逢源 04:102020/05/02 產業特刊 陸防疫現分水嶺 轉向拚經濟 04:102020/05/02 兩岸要聞 穩外貿抗疫情 中歐班列疫情期間逆勢增長 11:492020/05/02 兩岸 工商團體籲勿抽銀根 減免稅金 04:102020/05/03 財經焦點 兩岸熱門新聞 川普再威脅！要對大陸徵收新關稅 - 兩岸 - 旺報 陸重新命名多個有爭議南海島礁名稱 專家：為報復越南 - 兩岸 人妻戀上大肌肌教練「二人運動」爽升天 綠帽夫怒持鐵鎚往死裡砸！ - 兩岸 陸駐日內瓦代表：台灣不承認「九二共識」 無參加WHA政治基礎 - 兩岸 英國人裸體修剪花園？原來世界還有這節日 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。