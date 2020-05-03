泰國一家主要外賣快遞公司2日透露，目前泰國全國外賣及同城配送騎手「外賣哥」已超過10萬人。據了解，新冠肺炎疫情爆發以來，泰國政府採取的多項防疫措施如鼓勵在家辦公、餐廳不允許堂食及建議民眾留在家中等，導致大量民眾使用外賣及配送服務的比例大幅度上漲。

另外，受到疫情影響經濟下滑，許多公司紛紛減薪甚至裁員，民眾不得不另謀生計，據統計，在2月至3月間，新註冊泰國騎手約2萬9000人，其中26至40歲年齡段占48.5％。

(旺報 )