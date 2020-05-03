南社里長崔惠國致贈台鐵員工口罩保護夾及口罩內襯。（崔惠國提供／王文吉台中傳真）

敦睦艦隊確診士官兵曾在台中清水留下足跡，尤以清水火車站旅人往來頻繁，站務人員加強防疫，除實施量測額溫，每日固定實施清潔消毒。南社里長崔惠國日前贈送1桶20公升及2箱小瓶裝次氯酸水，為站內外環境再次消毒，讓旅客及台鐵員工能有乾淨的環境，以降低感染風險。

新冠肺炎疫情初期，南社里長崔惠國察覺清水火車站可能是清水區重要防疫口之一，早在2月中旬就致贈一批次氯酸水，讓台鐵員工進行站內外消毒，後續又陸續致贈次氯酸滅菌液隨身瓶，讓站內員工得以隨時為環境消毒。

4月初疫情持續延燒，崔惠國爭取環保局年度第一次環境大消毒安排清水火車站，並贈送台鐵員工口罩保護夾及口罩內襯。由於4月18日爆發敦睦艦隊疫情，足跡出現於清水區及火車站前，崔惠國立即贈送1桶20公升及2箱小瓶裝次氯酸水，為台鐵火車站環境再次進行消毒。

崔惠國表示，火車站往來人員頻繁，台鐵人員得時時面對及接觸民眾，為降低感染風險，贈送次氯酸水，讓站務人員能在安全的環境下安心工作，維護火車站環境安全，等於維護民眾及臺鐵員工的健康安全，也等守住清水區防疫口之一，民眾生活才能安定。

(中時 )