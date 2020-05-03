疫情稍緩，民眾把握假期最後天，前往姜子寮山區登頂親近大自然。（資料照）

五一假期尾聲，交通部1968App人潮警示地點基隆廟口及東北角人流都維持正常，連假首日人潮擁擠的瑞芳區茶壺山、報時山步道上午10時起仍維持停車場車輛管制，新北觀光局則於上午11點半宣布「不建議前往」汐止姜子寮絕壁登山步道。

把握最後一天假期，民眾一早湧入東北角的茶壺山、報時山等地，停車場上午又出現車潮擁擠，警方在進場車輛達50％後，連續第三天啟動車輛疏導機制，採取一出一進管制，呼籲遊客盡量前往其他地區遊玩，避免人群群聚，造成疫情擴散風險。

位於基隆七堵、新北汐止交界的姜子寮山健行步道，風景秀麗，峰頂視野廣闊，天氣好時，可看到台北101，為台灣小百岳之一，登山步道全長1670公尺，標高從443公尺爬升至729公尺，落差286公尺，連假第三天中午前也湧入不少人潮。

新北觀光局針對觀光景區及熱門山徑進行全面監控，3日上午11點半監控姜子寮人流達第二階段管制標準，呼籲「不建議前往」景區，並在主要出入口宣導民眾勿前往。

(中時 )