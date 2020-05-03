中職已正常開打3周，在全世界飽受疫情困擾之際，中職成功的例子成為對抗病毒的一道曙光，即使中職僅有4隊並採閉門比賽，仍讓許多國家借鏡想效仿。不過《波士頓環球報》知名記者亞伯拉罕（Pete Abraham）訪問到目前在中信兄弟二軍擔任客座投手教練的王建民，他點出大聯盟很難複製中職。

亞伯拉罕正是王建民傳記《沉默的王牌》的作者之一，王建民向美媒分享台灣是如何在防疫期間如期開打，「每個人都盡量避免不必要的聚會來減少接觸，我們被告知不要去酒吧、KTV、餐廳，每個人都願意配合，因為誰都不想成為害群之馬。」

中職規定，只要有任何相關工作人員確診，便會立即停賽，「現在還能打棒球的感覺很好，戴口罩才能上巴士已成為例行公事。」不過作為一名前大聯盟球員，王建民認為大聯盟很難複製中職經驗，「在美國，每個球員都獨立住宿，接觸史會更複雜，被傳染的可能性也更高。」

此外《波士頓環球報》也採訪到擔任中職英文主播的王雲慶，他向外媒驕傲表示，台灣正進行職棒比賽，無疑反映出台灣在防疫這塊獲得極大的成功，「我必須讚揚醫護人員所做出的貢獻和犧牲，此外人民們也相當保護自己並遵守防疫規定。」

(中時 )