高雄市長韓國瑜上任一年半多，努力整治地下水道、清淤，為的就是不讓每年梅雨季、暑假颱風汛期讓高雄淹大水。高雄茄定區的鄉親，昨PO出市府團隊在清淤整理茄萣區大排臭水溝，並說，「這條大排過去幾十年來從老縣長余陳月英，再到陳菊，都沒人清理過，還好有韓市長」。

茄萣區的薛姓鄉親昨(2日)在臉書，上傳幾張高雄市政府水利局清淤照，照片中可見有怪手挖土機在大排上清理淤泥、垃圾，還有淤泥清理車在抽取淤泥。

上了年紀的薛姓鄉親感動表示，「這條大排臭水溝，在小學的時候它就叫黑龍江，有時候它還會變色，打從自己懂事以來，老縣長余陳月英，再來余政憲，楊秋興，陳菊，好幾十年！從來就沒有人理會」。

他說，「真的非常有幸，現任的韓市長願意來整頓這條黑龍江，如果不是茄萣人！真的不能了解它真的很臭，身為茄萣人或茄萣在外的遊子們，你們還要擺免這麼好的市長嗎？真的值得深思」。

高雄茄萣薛姓鄉親PO文指出，有高雄黑龍江之稱的茄萣大排，近日在市府團隊努力下，進行整治工程。(圖/翻攝自 薛姓鄉村臉書)

(中時電子報)