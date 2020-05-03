大陸浙江省一名徐姓男子的妻子，因為上健身房而認識了全身肌肉的盛姓教練，兩人看對眼之後，竟一路從健身房運動到床上！這段三角戀一直沒有結束，讓戴綠帽的徐男相當不滿。去年10月徐男酒後想起此事，竟持鐵鎚找盛男報復，朝他的頭部一陣猛砸，招招致命！幸好小王盛男最後保得性命，但徐男卻因此事吃上官司，必須入監服刑，真是賠了夫人又折兵。

據《騰訊網》報導，這起案件發生在浙江省蘭溪市，徐男早就知道妻子的小王是盛男，去年10月28日晚間6時許，他聽到妻子又要「上健身房」，心想妻子想「上」的絕對不只是健身房，便賭氣離家。後來徐男越想越火大，決定要「一命換一命」，便開始他的殺人計畫。

徐男首先到五金行買了一柄木柄鐵鎚，為了壯膽再買兩瓶白酒喝下，直至晚間8時40分許，終於鼓足勇氣到健身房興師問罪。徐男一見到盛男，就拿出鐵鎚朝盛男的頭部猛砸，盛男雖有一身橫練肌肉卻反應不及，當場倒地昏迷。徐男連砸三下之後，鐵鎚不小心從手中飛出，他撿起來後繼續狂砸盛男頭、臉部，還放話就是要殺了盛男。

眾人合力強行制伏徐男後報警，盛男送醫急救，醫生發現他顱腦輕度損傷一級，頭皮挫裂傷、右側眼眶外側壁骨折、右側顎骨及外側壁骨折、右側顴弓骨折傷勢均構成輕傷二級。法院審理此案，大肌肌教練自知理虧，竟於今年1月16日表示諒解徐男；上個月徐男家屬也賠了人民幣4萬元（約台幣17萬元）給他，法官因此以故意殺人罪判徐男有期徒刑4年。

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(中時電子報)