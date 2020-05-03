曾之喬真情告白劉品言講到哽咽。(圖／翻攝自曾之喬YouTube)

曾之喬（喬喬）近日當起YouTuber，最新影片找來劉品言(言言)合體，開頭就一起說出：「哈囉大家好，我們是Sweety」，勾起網友滿滿回憶，上線15個小時就突破10萬點閱。

喬喬和言言2003年年組少女團體「Sweety」出道，雖然兩人現在各自在演藝圈都有一片天，但私下仍會聯繫、聚會，不過卻很少公開合體，粉絲也常敲碗她們能再聚首，近日終於在喬喬的YouTube頻道實現，喬喬也說到當年她為憂鬱症所苦，只有言言發現她不對勁，不過言言要去法國讀書了，在餞別會上她更當眾飆淚。

喬喬哭著說：「我一點都不想講話，因為我朋友已經夠少了，然後現在言言又要走了。」憶起這段往事，讓她又忍不住鼻酸，她覺得在圈內以團體出身，對她來說是幸福的，因為等於有個家人陪在身邊。而團體難免會有不合傳言，言言也回應了。

她表示「有人說我們是不是個性不合，或是媒體炒作不合體等，有些話是大家揣測，我都很想跟大家說，不是你們想的那樣，這輩子也不會是那樣，我們從沒有把對方想成競爭者」，感性說兩人從10幾歲就一起攜手面對無數挑戰，對她而言沒有第二個人，「有這樣的重量的人只有曾之喬，是家人也好、夥伴、閨蜜也好，她都有這樣的身份。」

喬喬也講到，她們在彼此心中的重量真的很大，如同家人一般，更哽咽說「我對劉品言沒什麼話想說，就希望妳幸福快樂，希望妳也過著妳想要的生活，希望妳碰到什麼辛苦的時候，要永遠記得，我還在somewhere等妳，我們永遠可以是彼此心裡的靠山，這件事是不會改變的。」真摯的告白惹哭一票網友。

是曾之喬 「謝謝你，陪我一起長大！」feat.劉品言。(影／取自曾之喬YouTube)

(中時電子報)