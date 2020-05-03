1名在百貨公司上班的美魔女櫃姐，2年前背著丈夫在外有新歡，某次2人準備進行「魚水之歡」時，丈夫開始脫下妻子的內褲，要為妻子進行親吻前戲，他突然聞到妻子下體有「嘉明的味道」，驚覺老婆在外行為一定有鬼，開始著手密秘調查，果然在妻子手機內看到她留言給不明男子「我想插插」的鹹濕對話，事後跟監果然在小王住處，趁2人在進行「活塞運動」時當場抓包，憤而向小王提出告訴。

2017年10月期間，準備要與自己妻子進行房間運動時，發現自己妻子的下體傳出不是自己的專屬味道，取而代之是別人的「嘉明味」，他發現非常的不對勁，進而開始著手調查。他趁妻子洗澡時，偷看妻子的手機訊息，發現許多鹹濕對話，內容包括「我想插插」、「我濕了」等字句，簡直怒髮沖天，開始進行跟蹤調查，直到12月底男子發現妻子與小王在鬧區大樓的裡頭幽會，立即報警破門闖入當場抓姦，卻看見兩人赤裸在床，小王全身赤裸兇器上翹，兩點紅豆通紅尖銳，自己妻子也只穿著一條內衣，憤而提告小王擾亂他人家庭生活。

(中時電子報)