高市選委會2日在十全國小舉辦「第三屆市長罷免」投票防疫演練，中選會主委李進勇南下盯場，高市副市長陳雄文表示，因疫情導致地方場地難借，李進勇則嗆借不到就借中央所屬學校及機關，「借不到頭剁給你」。對此，自由作家洛杉基直言，李這種狂妄、目空一切、用投名狀式的宣誓手法表忠的妄語，讓人噁心到作嘔！

洛杉基在臉書指出，當磐石艦召回官兵集合地點選在學校附近，便遭到網軍及民眾的大肆抨擊，因為怕危害到校園附近的疫情防護網。然而，李進勇竟囂張表示，如果學校不借出場地作為罷韓的投票所，他就把頭剁下來！洛杉基說李進勇這種狂妄、目空一切、用投名狀式的宣誓手法向主子表忠的妄語，讓人噁心到作嘔！他說李進勇不但罔顧高雄市民的健康、校園的安全，還擺明不把疫情指揮中心禁止多數群眾集會的警告放心裡，更不把指揮官陳時中放在眼裡！「這種失去中立立場、只會貫徹黨意、一心向主子表忠的中選會主席，如果還不主動、被動下台，豈有天理？！」

洛杉基表示，若他是高雄市長韓國瑜，他會要求高雄市民待在家，不要出門投票以免被感染。如果罷韓團體不顧民眾死活、李主委冒著被砍頭的風險也要在各級學校廣設投票所，那就讓不怕死的綠營選民出門去投罷免票。如果在密閉投票所內沒能保持社交距離，以致有人被感染新冠肺炎，未來這筆帳，就算在李主委、南方四賤客以及貪圖權力的民進黨官員的頭上！

(中時電子報)