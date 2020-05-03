自3月28日起封館的新竹市公立運動場館，在加強消毒後，將於明天解禁重新開放。（陳育賢攝）

因應新冠肺炎疫情，新竹市政府為避免群聚感染，自3月28日起暫停公立運動場館營運，在封館5周後，市府考量疫情趨緩，為維持民眾正常生活所需，本周加強全面消毒後，將於4日重啟新科國民運動中心等4間運動館、2間游泳池。

將重新開放的新竹市公立運動場館包括新科國民運動中心、竹光國民運動中心、新竹市立體育館、多功能競技館等4間運動場館，及南寮溫水游泳池與香山第2游泳池等2間游泳池。

市府教育處長黃錦能表示，市府在新冠肺炎 疫情爆發已來持續落實防疫工作，並盡力逐步讓民眾恢復正常生活。

新竹市立體育場館已關閉5周，考量近期疫情控制較佳，市府決定於明天重新開館，市府本周已要求所有場館恢復營運前要全館徹底消毒，重新開館後更要求管理單位落實5項防疫策略，包括環境與器具全面消毒、入場量測體溫、實名制、員工健康管理、各運動空間人流採分區及總量管制等。

教育處指出，各公立場館將採分區及人流總量限制，南寮及香山游泳池使用人數上限為80人，新竹市立體育館內部羽球場（含桌球室）人數上限為50人，其餘場館運動空間於疫情期間借用規定請洽新竹市立體育場。

另外，國民運動中心全區同時段上限350人，封閉空間健身房使用人數上限75人、韻律教室依大小使用上限為15至30人，也請入館運動的民眾配合國民運動中心各項防疫措施，讓健康與防疫並重。

市府也再度呼籲民間企業加入防疫行列，建議游泳池、健身房等業者自主停業，必要營業時段也務必加強落實防疫措施與實名登記。

相關場館借用資訊，新竹市立體育場電話：03-5621138。新科國民運動中心電話：03-5797929。竹光國民運動中心電話：03-5223899

(中時 )