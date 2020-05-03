近期加權模式多是以開盤即低點，稍有短線壓回後高檔震盪，並收在當日相對高點。量增突破年線壓力，周四（30日）更是電金及傳產齊漲百家爭鳴的模式，而台積電原本3百大關仍未能突破，上周曾提到日K線出現連5黑，所幸尚未跌破自4/16日的跳空缺口，但昨天收盤已是7個交易日以來最高，因此台積電能否守住300元大關就成為下周關注要點！

上周有提到中長線上若以周線角度來看，若周線連四紅，參照去年來看，周線最長也不過連五紅，而外資操作更像大散戶，買進後旋即賣出，且起伏相當快，又未見連續性積極作為；資金轉向中小型股，但29日與30日又出現大筆連續買超180億以上，外資前波大賣後手中籌碼不多，似乎有被迫認錯回補追價的跡象。

上周曾提醒重點有摩台結算、美國蘋果財報、收月線與5/1連假，須在疫情趨緩才有機會突破盤整格局。目前瑞德西韋實驗數據傳出好消息，美股受到激勵大漲，尤其在高科技類股方面，也刺激亞股再度全面走高，成交量同樣放大到2千億之上。

疫情雖未大幅衰退，但市場也漸漸麻痺，加上疫苗臨床報喜，台灣連6天零確診，可望逐步恢復經濟活動，讓本周4個交易日向上空間達644點，月線也大漲1284點，周線則是自8523點以來最大的周漲幅。

技術面來看：2個交易日有出現中長黑機率，畢竟連4個交易日漲幅拉大，不排除下周一即便開高留長上引線機率相當高，盤面上周四多數呈現類股齊揚，但面臨11000點後，外資此時共襄盛舉則需反過來注意本土資金動向，是逢高獲利還是會續買延續520行情，但如拉回也可以5日平均線作為支撐參考！

(本文作者為中華財經台分析師謝逸文)

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(中時電子報)