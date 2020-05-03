宇珊2月19日被本刊直擊和男友Josh胡、宇宙人小玉及其網紅女友胡尹霏，以明星2加3的方式，一行5人出遊幫胡媽媽慶生。上月宇珊為戲宣傳時被問新戀情？她坦承兩人認識一年多，也已見過家人。日前宇珊更在IG大方透露和男友相處模式，「現在已經過了依附永遠貼合男友、委屈自己的時期了，現在都做自己。」

日前宇珊在IG限時動態開放網友提問，沒想到大家只對戀情猛攻發問，一開始就直接發問：「現在是不是有男朋友？」讓已公開認愛的她羞回：「吼呦！第一題就問安捏的，乖，去看新聞啦！」但對於和男友如何相處，她則打趣表示，「老娘被生下來是拿來疼的，當然前提是自己也要做好本分，以前談的戀愛大部分都比八點檔還苦，現在我懂的愛自己了，不再逼自己做別人了。」

宇珊2月被本刊直擊和男友Josh胡、宇宙人小玉及其網紅女友胡尹霏，明星2加3幫胡媽媽慶生。（由左而右：小玉、胡尹霏、宇珊、胡媽媽、Josh（圖／攝影組）

被問會否看監看男友手機。宇珊打趣表示之前每看必爆，所以儘量避免。（圖／翻攝自宇珊IG）

被網友再提撞臉羅志祥一事，讓宇珊感到哭笑不得。（圖／翻攝自宇珊IG）

曾多次被說撞臉羅志祥的宇珊，被問「豬揚分手」時，僅低調回覆：「別人的事，所以我的看法也不重要吧！」也透露自己將盡量不查看男友手機，「因為我的經驗都是每看必爆」；但對於網友再提撞臉一事，她則搞笑說：「欸！不是啊，不關我的是，這樣來騷擾我的話，我真的哭笑不得喔。」

2011年出道的宇珊，曾與小她1歲的許凱皓傳出緋聞，日前在《姊妹們 追吧》記者會上受訪時，她說自己談感情一向以結婚為前提，曾有一任交往五年分手，所以現在找對象都要花時間相處認識，跟Josh胡也還不急著結婚。

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(中時電子報)