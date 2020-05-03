北韓領導人金正恩神隱多日，北韓釋出五一勞動節活動的照片，破除金正恩重病、身亡等謠言。對此，國民黨立委葉毓蘭點名國家安全局局長邱國正，因他曾透露金正恩確實生病，而葉毓蘭擔心的是，邱國正將如何在立院面對批評。
金正恩神隱20日，傳出他因手術成植物人、腦死，一度又有消息指出他現蹤元山騎馬，外界謠言滿天飛。不過，自從北韓曝光金正恩的照片後，各種猜測不攻自破，但也有不少人質疑照片的真實性，紛紛糾出疑點。
只是不久前國安局長邱國正，面對民進黨立委蔡適應詢問金正恩是否身體健康？他鬆口說金正恩生病。
對此，葉毓蘭在臉書轉PO金正恩出席活動影片，表示看起來不像生病，更不是腦死，要找到這麼胖的替身，大概也不容易，「我擔心的是才剛在立法院公開說金正恩生病了的國家安全局局長，星期一在立法院如何面對批評。」
網友表示，「可以學三胖神隱二十天」、「搞不好只是替身」、「局長表示 我只有說生病 又沒說掛了 哈」。
(中時電子報)
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