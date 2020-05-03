福壽山農場引進彩色魯冰花，適合高山環境生長，不同於台灣常見的黃色綠肥品種。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

福壽山農場部分楓樹含有較多的花青素及葉黃素，嫩葉還沒有長完整時，仍呈現紅黃橙的美麗色澤。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

福壽山農場部分楓樹含有較多的花青素及葉黃素，嫩葉還沒有長完整時，仍呈現紅黃橙的美麗色澤。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

五月初夏時節也有楓紅？海拔2200公尺的福壽山農場目前氣溫還偏低，部分楓樹含有較多的花青素及葉黃素，嫩葉還沒有長完整時，呈現紅黃橙的美麗色澤，彷如時空錯亂到了秋楓時節。此外農場的彩色魯冰花也正盛開，一串串風鈴般的繽紛花朵彷彿花園插滿彩色霜淇淋，不但非常可愛也相當吸睛。

副場長陳靖儒說明，紫葉槭、台灣掌葉楓、粗星星等楓樹品種的葉子含有比較多的花青素及葉黃素，當嫩葉還沒有長完整時，會先呈現紅黃橙的美麗色澤。當天氣更暖和時，葉子負責製造營養的葉綠素就會讓葉子轉為綠色，要等到秋天低溫來臨，才會再次轉為楓紅。

此外，魯冰花也是福壽山農場春夏之際的主角，不同於台灣常見的黃色綠肥品種，農場特別引進彩色魯冰花，適合高山環境生長，每到5、6月期間，便可以看到彩色魯冰花盛開景觀。

陳靖儒表示，魯冰花中文名稱為羽扇豆，因其學名為Lupinus，取其音就念成魯冰花；常見魯冰花為黃色品種，一般種植於茶園作為綠肥使用，而福壽山農場引進彩色品種，多年栽培育種，花色豐富多樣。

(中時 )