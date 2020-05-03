今年統一入學測驗今天進行第二天考試，共有16人發燒進入備用試場應考，而上午11時24分在台東東部海域發生4級有感地震，北部及中部各有一間試場受到影響，延長考試時間1分鐘。

今年四技二專統測有9萬5135名考生報考，二技統測有7961名考生報考，因為新冠肺炎疫情，所有考生都要戴口罩應試。

技專校院入學測驗中心表示，今年統測今天進行第二天的考試，各區進場及試場內秩序良好，考生全程配戴口罩，試場冷氣運作正常，且維持通風狀態。

技專校院入學測驗中心說，今天達發燒標準之考生進入分區備用試場，新增4人，加上昨日使用備用試場考生12人，為確保所有人員健康，因此今日仍持續使用備用試場，截至今日12時止，目前共累計16人，且尚無重大違規事項回報。

有關於今天11時24分於台東東部海域發生4級有感地震，除北部某考區有一間試場牆壁上懸掛之小白板掉落發出聲響及中部某考區有一間試場監試人員宣布就地掩蔽，分區試務單位通知試場考生延長考試1分鐘外，其餘各區因未有明顯影響考試，考生繼續作答。

(中時 )