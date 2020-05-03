新冠肺炎疫情延燒，其中一名確診患者為來自印尼的失聯移工，也讓外界開始關注失聯移工的處境，原本擬加強查緝，後來則修改為「擴大自行到案」，但移工團體今天在勞動部前抗議時表示，擴大自行到案僅僅是「舊瓶裝新酒」，如果移工曾有逾期紀錄要再來台，仍有相當大的機率遭拒發簽證，惶論要再來台工作。

除了失聯移工外，天主教新竹教區越南移工移民辦公室神父阮文雄表示，受到疫情影響，許多公司、仲介以「疫情」之名，限制移工出入自由，甚至還傳出有移工因不遵守外出限制遭解僱，「這樣的事情不只一件」。他說，這些移工已經包括外出配戴口罩等相關規定，卻連下班之後都無法外出，根本限制移動自由。

阮文雄提及，還有部分移工在3月17日前就返鄉，卻因為遲遲未有集中檢疫處所，至今仍無法返回台灣工作，但這些人仍因來台工作的仲介費等揹負龐大的債務，呼籲衛福部應與勞動部討論以提供更多集中檢疫的床位。

天主教嘉祿國移民織織台灣分會主任莊惠玲說，雖然移民署提出「擴大自行到案2.0」，宣稱國之後可以再回來台灣，但台灣沒有跨部會研議，導致這些移工回國後恐怕因為駐外單位不願發給簽證、無法再重回台灣工作，使這些移工仍不願浮出檯面。

勞動部勞動力發展署說，目前移工如果發生行蹤不明，依《就業服務法》規定除應廢止聘僱許可外，並應令其出國，且不得再於我國境內工作，如果採取不處分、重新給予合法身分及後續工作管制措施，雖然對鼓勵移工主動投案有部分成效，但發生行蹤不明或非法從事工作因素複雜，恐怕誘發其他合法移工也選擇行蹤不明並非法從事工作，仍需審慎評估。

(中時 )