基隆市各圖書館暫停夜間開放服務，視未來疫情調整時間。（許家寧翻攝）

每天前十名使用不進館借書民眾，可獲限量「我們在家閱讀」書籤1張。（許家寧翻攝）

防止新冠肺炎在密閉空間的圖書館中造成群聚感染，基隆市文化中心圖書館經1個月辦理免入館借還書服務，宣布5日起擴大全市7個行政區，共9所圖書館，全面提供不進館借還書服務，希望基隆疫情每天都是「加零」的好消息。

文化局長陳靜萍指出，為防範疫情，文化中心4月起推出免入館借還書服務，並實施入館量體溫、全面戴口罩、拉大座位間距以及手部消毒等防疫措施，館場中並已增設10台的知名品牌空氣清淨機，盼讓防疫防護網更加完備。

目前全市9所圖書館服務櫃台，已移置開放性門口位置，自5月5日全面推出免進館借還書服務，自上午9時至下午5時，除了領取預約書以外，也可歸還圖書與申辦借閱證，各區圖書館也暫停夜間延長開放服務，視疫情發展適時調整。

陳靜萍說，為鼓勵市民多加利用不進館借還書服務，各圖書館也特別加碼，凡利用不進館借書的每日前10名讀者，可隨機獲得限量「我們在家閱讀」書籤1張，另外各圖書館添購的圖書消毒機，預計5月陸續到貨，讓市民能開心讀書、讀得安心。

(中時 )