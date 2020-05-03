時力立委邱顯智昨晚深夜於臉書發文表示，國民黨台北市議員羅智強批評前時力立委洪慈庸，沒有針對近日國軍269旅發生的中尉排長輕生案發生。但事實上洪慈庸對家屬的關心從沒有打折過。

羅智強日前針對269旅輕生事件，點名洪慈庸7年前對弟弟洪仲丘案又哭又怒，如今卻輕描淡寫，根本是雙重標準。並在臉書發文表示「洪慈庸，妳在哪裡？」

邱顯智指出，週二時曾與洪慈庸一起和陸軍司令部開會討論案情的狀況和進度，此外，下周也將和家屬會面，討論、釐清狀況，也提供家屬所需的協助。

邱顯智說，總統在知道案件狀況後，就已經以三軍統帥的身分，指示行政院政務委員羅秉成處理，要求國軍詳加調查，並沒有不聞不問的情況。

邱顯智批評，羅智強過去在馬政府時期曾當過總統府副秘書長，對事物的掌握和判斷，理應比一般政治人物更為謹慎周全。但卻選擇發布煽動的言語和背離事實的文字，挑動仇恨和情緒。

邱顯智表示，羅智強在不清楚案件進度及狀況下，單憑媒體片段及不相干的資訊，就表達了不適當的意見。若真的對軍冤案件真相追求如此熱切，就回去和國民黨同志溝通一下，不要再企圖將軍事審判法改回國防布的樣子。

(中時 )