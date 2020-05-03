近日火災頻傳，繼錢櫃大火造成6死悲劇，3日高雄透天厝火災也傳出一家五口不治的惡耗；為加深民眾的消防觀念，台中市政府消防局將實驗室搬進宣導現場，利用「濃煙模型屋」，模擬火災時的逃生路線，以加深民眾印象，參與的民眾看到模擬屋一樓起火濃煙往上竄煙囪效應驚呼，遇火災真的不能往上逃。

台中市消防局指出，遭遇火災時，逃生切記「往外往下逃」，若逃生路線受堵，則可採「關門避難」，但須符合三大要件，包括牆壁為鋼筋混擬土等不燃材料建造，房門是木門、金屬門或防火門，以及房間有對外窗戶，保持空間有新鮮空氣。

消防局第五大隊外埔分隊在防火宣導時特別以透明壓力克製作濃煙模型屋，室內格局與一般的透天厝一樣，利用燃燒煙餅快速製造類似濃煙流竄，模擬一樓起火時，樓梯、頂樓及房間的濃煙情形，讓民眾瞭解常聽到的煙囪效應、關門避難等專業知識，透過實驗加深民眾印象。

消防局也強調，關門避難有三大條件，牆壁必須為不燃材料建造，如鋼筋混擬土等，如果是木板隔間或上方有氣窗則不行；第二條件是房門為木門、金屬門或防火門，門有玻璃或浴室的塑膠門則不行，最後是有對外窗戶。消防局也提醒，家裡要安裝住宅用火災警報器，以大幅提早火災預警效果。

(中時 )