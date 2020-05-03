內湖文德女中火警 濃濃黑煙頂樓狂竄 12:572020/05/03 中時 胡欣男 、中時電子報、 張達智 、 吳家詮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 LIVE／北市內湖區文德女中火警！建築濃煙狂竄…警消搶救中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 文德女中火警冒黑煙。（民眾提供） 台北市內湖區私立文德女中，今（3日）中午12時23分許傳出火警，雖然是假日，由於是學校校區，消防局不敢大意，出動大批人車前往灌救，已於12時55分控制火勢，59分撲滅，初步了解無人受困，但因其中一面屋頂有坍塌，警消加強搜索中。詳細起火原因有待火調人員鑑識釐清。 警消12時29分抵達，現場是5層樓建築物，頂樓大禮堂濃濃黑煙冒出，直竄天際。校方表示假日無人使用，不解為何冒黑煙，警消布水線打火搶救中，目前沒有人員受困消息。 (中時 ) #黑煙 #警消 #12 #文德女中 #校區 也許您會感興趣 推薦閱讀 嘉縣警消合力查獲製毒廠 翁章梁頒破案獎金 14:582020/04/29 社會 北市災害準備金剩7500萬 擬追加12億 14:522020/04/30 生活 再現零確診 捷絲旅與礁溪晶泉丰旅住房優惠1000元起 14:472020/04/30 財經 刷卡繳稅 台新銀推12期0利率 04:102020/05/01 產業特刊 工地崩塌破大洞 工人遭活埋 04:102020/05/01 地方新聞 iPhone 12系列價格提前曝光太驚喜 比iPhone 11還便宜 10:332020/05/01 科技 陸增12例確診 黑龍江5宗本土病例 10:532020/05/01 兩岸 今年首季亞洲創投金額 創近12季最低 11:122020/05/01 財經 陸新冠肺炎4月30日新增確診12例 6例為境外輸入 11:512020/05/01 財經 水泥車擦撞機車 女騎士命危送醫 18:002020/05/01 社會 社會熱門新聞 又是鐵窗阻救援 斷了高醫前院長賴文德女兒一家逃生路 - 社會 高雄惡火》醫師夫妻肉身護3孩 一家5口相擁赴黃泉 - 社會 綠帽夫超強嗅覺 嘿咻前聞出嘉明味抓自妻出軌 - 社會 火車廁所走出來「男擦嘴女抓屁」網笑：吃很飽 - 社會 才剛答應男友求婚 2小時後她人生再度巨變 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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