文德女中火警冒黑煙。（民眾提供）

台北市內湖區私立文德女中，今（3日）中午12時23分許傳出火警，雖然是假日，由於是學校校區，消防局不敢大意，出動大批人車前往灌救，已於12時55分控制火勢，59分撲滅，初步了解無人受困，但因其中一面屋頂有坍塌，警消加強搜索中。詳細起火原因有待火調人員鑑識釐清。

警消12時29分抵達，現場是5層樓建築物，頂樓大禮堂濃濃黑煙冒出，直竄天際。校方表示假日無人使用，不解為何冒黑煙，警消布水線打火搶救中，目前沒有人員受困消息。

(中時 )