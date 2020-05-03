去年勞動基金（勞保、勞退）第一季獲利2100多億元，行政院長蘇貞昌高調製作「政府剛剛幫你賺了一萬元」圖片宣傳，但今年第一季基金卻慘虧2823億元。新北市議員葉元之今（3）日在臉書狂酸蘇貞昌，將去年的宣傳圖片改成「政府剛剛幫你虧了2萬3992元」，批蘇貞昌去年的行為「真的很幼稚」。

葉元之表示，去年的今天，蘇貞昌高調宣傳並製作「政府剛剛幫你賺了一萬元」圖片，表示平均每位勞工的退休金，增加了1萬塊錢；但今年基金第一季慘虧2823億元，等於每位勞工退休金虧了2萬3992元，蘇貞昌就當沒事了，所以這個圖他就幫蘇貞昌做了。

葉元之說，做這圖只是要凸顯勞退基金是有波動的，短期的漲跌，根本不值得拿來說嘴。蘇貞昌因為一季的上漲，就敲鑼打鼓，說自己多厲害，希望贏得民眾的掌聲，真的是很幼稚，也代表政績乏善可陳。

葉元之也批，如果連這都能拿來宣傳，不禁讓人懷疑，這個政府，到底是花多少力氣在搞「大內宣」。文末並附註「貝克漢臉書事件後有感」，暗酸貝克漢臉書事件可能也跟「大內宣」有關。

(中時 )